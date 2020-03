Positano, concorso per istruttore tecnico: rinviate le prove

Il comune di Positano comunica tramite avviso che sono state rinviate le prove concorsuali per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato per “Istruttore Tecnico”, inquadrato nella categoria giuridica C e riservato alle categorie protette. La prova scritta del concorso doveva svolgersi domani 24 marzo, mentre l’orale era previsto per il 7 aprile, ma a causa dell’emergenza coronavirus le prove sono state rinviate a data da destinarsi. I cinque candidati ammessi a partecipare al concorso, dovranno quindi attendere la nuova data, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.