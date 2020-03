Positano / Conca dei Marini . Raffaele Carrano guarito dal Coronavirus in Svizzera ora è casa . La notizia di Carrano, stimato professionista della Costa d’ Amalfi, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche nella perla della Costiera amalfitana, dove si trova la compagna Marilena Palumbo, è stata data dal Vescovado di Ravello.

Si tratta di Raffaele Carrano, 55 anni di Conca dei Marini, professionista nel mondo dell’accoglienza, conosciuto e stimato nelle maggiori realtà alberghiere del lusso in Costiera Amalfitana. Da oltre vent’anni, durante il periodo invernale- scrive il Vescovado.it-, Raffaele, come tanti altri lavoratori del commprensorio, vola sulle alpi svizzere per continuare il suo percorso professionale, affinando le sue competenze ed offrendo il suo supporto nell’accoglienza di lusso e charme. Durante la stagione appena trascorsa, si è ammalato, risultando positivo al Covid-19. Ricoverato presso una struttura ospedaliera elvetica, nel breve periodo di degenza ha manifestato solo un forte stato febbrile senza mai mostrare complicazioni respiratorie. In seguito alla scomparsa dello stato febbrile, il protocollo svizzero prevede la dimissione dall’ospedale con l’invito a trascorrere un ulteriore periodo di isolamento presso la propria abitazione.

A conclusione della quarantena è stato sottoposto a tampone, risultato negativo. Prima di lasciare la Svizzera e far ritorno a Conca dei Marini, riporta sempre il Vescovado, Raffaele ha informato le autorità di polizia locale e il suo medico curante circa quanto accaduto, trasmettendo la cartella clinica e l’esito del test negativo.