Positano. Il comune interviene con la spesa solidale, ecco come sostenere le famiglie in difficoltà

Nessuno sarà lasciato solo. In questo momento di difficoltà il Comune di Positano schiera tutti i servizi disponibili per venire incontro ai cittadini. L’emergenza Coronavirus ha fatto lievitare il numero di persone per le quali fare la spesa è diventato un problema.

L’amministrazione comunale di Via Pasitea, come tanti altri comuni della Costa d’Amalfi, lancia l’iniziativa della spesa solidale, invitando ad effettuare una donazione per la solidarietà alimentare, attraverso il conto corrente:

Intestato a: Servizio Tesoreria Del Comune Di Positano

IBAN: IT 02 Y 01030 76350 000000 176120

Causale: Donazione Per La Solidarietà Alimentare Covid-19

Un piccolo gesto può essere di grande aiuto per chi ha bisogno. Costruire reti di solidarietà rappresenta la strada migliore per tenerci per mano, seppure solo simbolicamente per il momento.