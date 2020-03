Positano. Colto in flagrante a rubare il corallo di Punta Campanella e Capri

Ben quattro le contestazioni – riportate da La Città di Salerno – elevate dalle forze dell’ordine a carico del pescatore, al quale veniva imputata «una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell’ecosistema marino della zona denominata “Fondali marini di Punta Campanella e Capri” effettuando la pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo, in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate». Nella fattispecie, il 37enne di Napoli si sarebbe disimpegnato in «pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso ». Gli episodi sono avvenuti in un periodo pari a quasi due anni.

Nel mirino anche la contestazione legata al presunto inquinamento ambientale, che per il ricorrente non andrebbe a configurarsi per la quantità di materiale pescato nei fondali di Punta Campanella e Capri. Viene sottolineata «l’esiguità del corallo, pari complessivamente a meno di tre chili». Motivazioni che però non hanno convinto i giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno ritenuto infondato il ricorso e lo hanno rigettato, confermando l’obbligo di dimora e condannando il pescatore alle spese legali.