Positano, Claudia Castellano esempio da seguire: “Tornata dalle vacanze mi sono auto segnalata per la quarantena”

Positano. Un vero e proprio esempio da seguire. Claudia Castellano, moglie dell’imprenditore Giuseppe Russo (noto anche come Peppe Black), ha fatto sapere tramite il proprio profilo Facebook di essersi auto segnalata alle Forze dell’ordine dopo alcuni giorni di vacanza e ora è in quarantena.

“Tornata dalle vacanze mi sono auto dichiarata per seguire un periodo di quarantena in casa come prevede la legge -ha dichiarato- e in merito volevo fare i miei più sinceri complimenti al comando dei vigili urbani di Piano di Sorrento che per ben tre volte sono venuti a controllare che io fossi nella mia abitazione.

Mi fa piacere che il comune in cui abito sia attento e preciso, mi sento sicura e sono certa che ne usciremo presto… Restiamo tutti in casa”.

Un messaggio che potrebbe sembrare banale ma che, in un periodo come questo, non è. Molti, infatti, sono i casi di persone che dovrebbero auto segnalarsi, ma non lo fanno, mettendo a serio rischio loro e chi gli sta intorno. Il messaggio è chiaro, bisogna essere civili e responsabili.