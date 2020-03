Positano. I cinquant’anni del San Pietro, la foto simbolo di Carletto Cinque. Quest’anno è il cinquantesimo compleanno del San Pietro di Positano. Come scrivono sulla loro pagina Instagram, si tratta anche del primo anno che le porte dell’albergo non apriranno all’inizio della stagione estiva. Ma, quando la situazione di emergenza finalmente sarà superata, e l’albergo riaprirà, succederà con ancora più amore e passione di sempre. Intanto, però, non si fermano i festeggiamenti per i cinquant’anni di servizio, attraverso una serie in quattro parti della storia dell’hotel, del suo fondatore, della famiglia, del personale e degli ospiti, che hanno reso il San Pietro, nel corso degli anni, il gioiello dell’ospitalità che è oggi.

Il primo numero “Così sono fatti i sogni” racconta la storia di Carlino, il sognatore che ha visualizzato il San Pietro quando era ancora una roccia con una piccola cappella.