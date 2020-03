Positano. Chiusura ambulatorio: visite ginecologiche e pediatriche sospese l’11 e 18 marzo

Positano. L’amministrazione comunale annuncia la chiusura dell’ambulatorio ASL presso il polo socio sanitario.

A seguito delle direttive emesse e che sospendono le visite ambulatoriali si comunica che le visite ginecologiche e pediatriche dell’ASL sono sospese per mercoledì 11 e 18 marzo.

La dottoressa Torino, pediatra di base, terrà regolarmente ambulatorio rispettando le regole di accesso agli studi medici, che riportiamo di seguito:

1) In caso di febbre o sintomi simil-influenzali, a non recarsi in nessun presidio sanitario (Pronto Soccorso, studio medico di famiglia, ambulatori di Continuità Assistenziale, presidi territoriali/ospedalieri di assistenza specialistica).

2) A contattare sempre telefonicamente il proprio medico di famiglia prima di accedere al suo studio. Sarà il medico a valutare la situazione con triage telefonico e a dare le necessarie indicazioni. Il medico quindi potrà, a seconda dei casi, consigliare il paziente telefonicamente o procedere, solo se dotato di mezzi di protezione individuale, a visitare l’assistito. In ogni caso rispettate gli orari e i percorsi dedicati stabiliti dal vostro medico.

3) A non accedere direttamente agli ambulatori di Continuità Assistenziale. Contattate telefonicamente il servizio negli orari dedicati.

4) Ad utilizzare una mascherina solo in caso di febbre e disturbi respiratori.

5) L’utilizzo da parte del medico dei mezzi di protezione individuale (mascherina, camice monouso, visiera) evita in primo luogo di diffondere il contagio ad altri pazienti ed è una misura di sicurezza fondamentale.

6) A non sovraccaricare lo studio del medico di famiglia e le altre strutture sanitarie per problemi minori che possono essere rimandati a tempi successivi.