Positano chiude gli uffici comunali fino al 3 aprile: ecco i contatti telefonici

Positano, Costiera amalfitana. In ottemperanza alle misure di cauterizzazione previste dal nuovo decreto emanato dal Governo, il sindaco De Lucia è costretto a chiudere gli uffici comunali fino al 3 aprile.

Il primo cittadino di Positano ha firmato l’ordinanza per la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali come prevenzione del rischio da contagio Covid-19, salvo i seguenti che continueranno a ricevere i cittadini, previo appuntamento telefonico e solo per esigenze indifferibili ed urgenti. Inoltre, il comune invita i cittadini ad inviare gli atti tramite mezzi telematici all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunedipositano.it

Nel documento di seguito tutti i recapiti telefonici per fissare gli appuntamenti: