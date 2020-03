Positano. Cecchi Paone ” Ci sono 400 mila contagiati, molti al Sud che non lo sa. Per questo bisogna rispettare le regole per uscirne”

Positano, Costiera amalfitana. Come aveva anticipato a Positanonews l’emergenza non finirà a giorni, ma sicuramente bisogna aspettare almeno a maggio, ma intanto si sta cercando di affrontare al meglio la situazione per il contenimento del Coronavirus Covid 19 . Il nostro Alessandro Cecchi Paone , oramai lo consideriamo un positanese dopo tanti anni di amore per la cittadina della costa d’ Amalfi dove ha casa, è stato a Storie Italiane su Rai Uno questa mattina in un ampio e interessante servizio “Finalmente il mondo ci aiuto.. Ora tocca autoresponsabilizzarci, non abbiamo mezzi per controllare tutti” Abbiamo ripreso alcuni spezzoni, ma questo è il senso. “I contagiati sono 10 volte tanto quelli individuati , saranno 400 mila , questo spiega i tanti morti, che in realtà rientrano nelle percentuali mondiali … ce ne sono tanti anche al Sud per questo bisogna fare attenzione e rispettare le regole ” Un monito a noi in Campania , la regione più colpita del Sud, con casi in crescita in provincia di Salerno e Napoli. La stessa Positano ha alle sue spalle la Penisola sorrentina e Sorrento che comincia ad avere anche le prime vittime, mentre in Costiera amalfitana la prima vittima si conta a Vietri sul mare e alle spalle di Tramonti l’Agro Nocerino – Sarnese vede aumentare i suoi casi . Senza drammatizzare andrà tutto bene, se rispettiamo le regole.