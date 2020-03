Positano, Costiera amalfitana. Un bel post dell’avvocato Matilde Milite , che segue l’amministrazione di Michele De Lucia in vari contenziosi, ripreso da un post condiviso già da molti avvocati a Salerno, Napoli e in Campania ” informa la clientela che non si accettano incarichi per intentare eventuali cause contro operatori sanitari, medici e infermieri, impegnati nella lotta al Covid-19. #nosciacalli Ed aggiungo contro nessun operatore impegnato in questo momento. “. In questo momento di difficoltà nella lotta contro il Coronavirus Covid-19 gli operatori non solo rischiano contro la possibilità di avere un contagio , ma anche legalmente per la facilità indiscutibile di commettere errori. In questo è intervenuta anche la legge limitando le responsabilità solo ai casi dolosi.