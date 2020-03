Positano. Avviso di interruzione elettrica 3 e 5 marzo

Positano, Costiera amalfitana . Avviso di interruzione elettrica il 3 e il 5 marzo .

ENEL AVVISA

Oggi martedì tre marzo, a causa di lavori sugli impianti ci sarà l’interruzione di erogazione di energia elettrica nella zona della Spiaggia Grande e di via del Saraceno, dalle ore 9.30 alle 16.00

Giovedì 5 marzo in altri punti del paese sempre per lavori Enel nel paese della costa d’Amalfi come da avviso, zona Santa Croce, Sponda, Arienzo verso Praiano, come qui sotto in dettaglio