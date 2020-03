Positano. Avviso importante del Comune “Chi viene dalle zone critiche per coronavirus avvisi”

Positano, Costiera amalfitana. Nel rispetto delle normative vigenti e del decreto del Governo Conte, applicato in tutta Italia, che ha comportato la chiusura della Lombardia e parte del Veneto, l’amministrazione De Lucia, per prima in Costa d’ Amalfi, ha diramato sul suo profilo facebook , con gesto di responsabilità istituzionale, questo avviso.

🔴 AVVISO IMPORTANTE

Tutti coloro che stanno rientrando a Positano dalle zone critiche per l’emergenza coronavirus sono tenuti ad avvisare gli uffici Asl competenti ed il Comune per attivare, se necessario, i dovuti protocolli sanitari atti a limitare il rischio di contagio. Seguire le norme prescritte dal Governo e dalla Regione è un atto di responsabilità nell’interesse di tutti i cittadini

Grazie

Ripetiamo che da noi non ci sono casi, ma proprio per questo bisogna porre massima e maggiore attenzione. Distanza da un metro, se si ha febbre stare a casa e avvisare il medico curante e altro che oramai è diffuso su tutti i canali. Per responsabilità e proprio per ridurre al minimo il rischio e far finire prima questa epidemia Positanonews , pur mettendo sempre in evidenza le bellezze del territorio, ha avvisato dei cittadini dei rischi, dei possibili casi, quando avevano una portata tale da diventare pubblica, con la chiusura dei pronti soccorsi a Sorrento e Castiglione di Ravello Costa d’ Amalfi, e solo in quel caso.

Al momento, ribadiamo, e lo scriviamo forte e chiaro tutti i giorni, per fortuna , non ci sono casi in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina.

Non lasciamoci prendere dalla psicosi, dal piacere di vivere e dalla paura, passerà questo momento, ma la questione è di carattere nazionale ed è seria.

Positano è sicura e lo sarà ancora di più se seguiremo tutte le indicazioni scrupolosamente.

Riusciremo a farcela come sempre , intanto le attività stanno riaprendo, e chi viene in questi giorni, con già diversi alberghi e ristoranti normalmente e tranquillamente aperti, si godrà la bellezza di un paese bello, pulito, tranquillo, luminoso , sicuro, prudente e felice.