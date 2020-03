Positano. Avviso apertura uffici pubblici e sportelli comunali

Riportiamo il comunicato del Comune di Positano relativamente all’apertura degli uffici pubblici e sportelli comunali.

In considerazione del periodo di emergenza che stiamo vivendo, vi invitiamo a recarvi presso gli uffici pubblici (uffici del comune, polizia municipale e polo socio sanitario) solo se necessario.

In particolare, vogliamo sensibilizzare i cittadini a non recarsi presso lo sportello Ausino al municipio mercoledì 11 marzo, per evitare assembramenti di utenti.

Vi ricordiamo che è possibile richiedere il duplicato delle fatture non ricevute contattando il numero messo a disposizione da Ausino 0894454796 recapitobolletta@ausino.it

Inoltre è possibile scaricare tutta la modulistica utile direttamente dal portale dell’azienda ed inviare la documentazione via mail.

Per richieste ed informazioni potete contattare telefonicamente o via mail gli uffici comunali che provvederanno, ove possibile, a gestire tutto in via telematica.

L’ingresso agli uffici aperti al pubblico negli orari stabiliti, sarà consentito solo ad una persona per volta.