Positano. Auto sospese tutte le ditte edili. De Lucia “Gesto di responsabilità” . L’ANCE chiede ammortizzatori sociali

Positano, Costiera amalfitana. Le ditte di Positano si sono autosospese tutte, qualcuna anche già dai giorni scorsi, sobbarcandosi gli oneri di questa scelta. Il Comune , come ha ben spiegato a Positanonews il sindaco Michele De Lucia , non poteva vietare i lavori edili, visto che è una scelta Governativa, esorbitando dai suoi limiti, ma solo regolamentarli, come ha fatto con l’ordinanza in vigore oggi. “Un gesto di responsabilità che bisogna apprezzare – ha detto il sindaco Michele De Lucia -, Positano ha grandi imprenditori”. Il nostro è un paese fatto di grandi e seri lavoratori, che hanno strappato da queste erte colline, nel corso degli anni, con il sudore della fronte e sacrifici e difficoltà tecniche e logistiche evidenti, una architettura che ci invidia il mondo. Qualche ditta ha resistito, anche per non lasciare per strada gli operai, ma è indubbio che , oltre agli stagionali, ci saranno anche loro in difficoltà. Positanonews chiede fortemente che siano previsti ammortizzatori sociali per le ditte ed i lavoratori . Riprendiamo al proposito quello che dicono dall’ANCE

«Vista l’impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire». Gabriele Buia, il presidente dei costruttori italiani (Ance) spiega che «Avremmo voluto resistere e andare avanti il più possibile ma alla fine dobbiamo prendere atto della situazione» perché l’organizzazione del cantiere, infatti, in troppi casi non consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite nell’ultimo Dpcm. Per Buia si tratta di «richiesta grave e inedita» ma c’erano troppe «difficoltà di proseguire senza esporre imprese e lavoratori a rischi non gestibili».

In questi giorni il sistema Ance ha registrato alcune criticità a livello nazionale tra cui l’impossibilità di reperire dispositivi di protezione individuale e anche di assicurare servizi di trasporto, vitto e alloggio agli operai in trasferta. Sono stati anche segnalati respingimenti ai posti di blocco del personale e dei materiali diretti ai cantieri, subappaltatori, fornitori e personale della committenza che non si presenta nei luoghi di lavoro.

Ance vuole agire «in sicurezza e con la necessaria chiarezza nei rapporti con i committenti» e per questo chiede al «Governo di adottare immediatamente una serie di misure necessarie che vanno inserite nel prossimo Dpcm per consentire alle nostre imprese di sospendere i cantieri». Per Buia è necessario «ampliare li limioti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del settore di tutto il territorio nazionale per il 2020». E poi «sospendere tutti gli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altro genere in scadenza» e «garantire liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica di tutti i debiti e attivare immediati pagamenti per i cantieri che si fermeranno».