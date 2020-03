Positano, aumenta la sicurezza e la prevenzione: quarantena fiduciaria obbligatoria per chi entra in città

Positano, Costiera amalfitana. Aumentano, oltre ai controlli in strada e la distribuzione di mascherine, anche le misure preventive per evitare il contagio da covid-19 nella città verticale. Il provvedimento è stato emesso dal COC dell’amministrazione comunale in Via Pasitea e riguarda chi entra oppure ha recentemente fatto ingresso a Positano e deve autodenunciarsi per la quarantena fiduciaria di 14 giorni.

Il sindaco di Positano, Michele De Lucia, è costantemente al lavoro per adeguarsi ai continui decreti ministeriali. A breve giungeranno altri provvedimenti per gli uffici comunali, chiusi al pubblico. Saranno garantiti solo i servizi essenziali, una persona all’anagrafe ed una al protocollo, che non potranno avere contatti con l’esterno se non per casi urgenti e indeferibili. Inoltre, sono previsti anche dei turni a rotazione per i funzionari, escluso quello della protezione civile.

Ecco, nel dettaglio, il provvedimento firmato dal primo cittadino di Positano:

SI AVVISA

Che, a decorrere dal 22.03.2020 e fino al 03.04.2020, chiunque farà ingresso sul territorio del Comune di Positano o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio comunale, è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ed è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, è obbligato a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Sono in corso e proseguiranno i controlli sia ai varchi di ingresso alla città sia in ordine al rispetto dell’obbligo di quarantena.

Di seguito si indicano i recapiti a cui indirizzare le comunicazioni di rientro:

Pec sindaco@pec.comunedipositano.it o mail sindaco@comune.positano.sa.it

Pec dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it o mail dip.prevenzione@aslsalerno.it