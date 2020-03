Positano. Auguri a Vincenzo Villani per la sua laurea in Economia e Management, la tesi discussa online

Positano ha un nuovo dottore. Vincenzo Villani ha conseguito la laurea triennale in Economia e Management con la votazione di 105/110 e l’ha fatto in un periodo sicuramente difficile nel quale anche la discussione della tesi esula dagli schemi di normalità. Vincenzo, infatti, ha discusso la sua tesi a distanza, collegandosi dalla propria abitazione. Il neo dottore ha incentrato il suo lavoro di conclusione del percorso universitario sul tema dell’overbooking. La sua tesi è stata presentata in versione digitale poiché, dato il particolare periodo, non era possibile poterla stampare a regola d’arte né presentarla materialmente presso la sede universitaria.

Un grande traguardo per Niki, come tutti lo chiamano nella sua Positano. In tantissimi lo conoscono anche per la sua passione musicale che lo ha portato, appena maggiorenne, a diventare Dj vivendo le prime esperienze lavorative presso il Music on the Rocks. Ora Vincenzo è cresciuto ed alla passione per la musica, che comunque resta parte di lui, ha sostituito l’impegno nello studio che lo ha portato a raggiungere la laurea. Sua madre ed i suoi nonni, non potendo essere presenti fisicamente, hanno comunque seguito la seduta di laurea in diretta via web.

Per i festeggiamenti bisognerà attendere che l’emergenza sia passata. Nel frattempo la redazione di Positanonews esprime i propri auguri a Vincenzo per questo bellissimo risultato.