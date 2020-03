Positano . Auguri per la laurea a Valeria Rianna

Positano, Costiera amalfitana. Una buona notizia in questo periodo fa davvero bene a tutti. E’ con piacere che Positanonews da gli auguri a Valeria Rianna, degna erede di una storica famiglia di imprenditori. Da oggi dottoressa in Giurisprudenza , titolo conseguito meritatamente con un bel 110 all’Università Statale di Milano con la tesi in diritto societario su “Problemi teorico – interpretativi inerenti alla postergazione dei finanziamenti dei soci”, la discussione in streaming, in questo tempo di coronavirus , ma il covid non ferma la gioia ed i festeggiamenti ci saranno dopo.

Valeria è già il perno dell’azienda di famiglia e ha fatto un interessante percorso universario diventando anche rappresentante degli studenti presso il Dipartimento di Diritto Pubblico (Unilab – Unimi) come Senatrice Accademica.

Gli auguri anche sulla pagina di Unilab:

“Congratulazioni alla nostra senatrice Valeria Rianna che oggi si è laureata! 👩🏻‍🎓

Punto di riferimento e risorsa inestimabile di impegno e professionalità.

Valeria ha dato tanto alla nostra associazione e tutti le vogliamo un grande bene.

Ti auguriamo tutto il meglio possibile e un grande abbraccio virtuale da tutti noi, con la speranza di poter festeggiare presto insieme. ❤️

In bocca al lupo Vale, e ricorda “once unilabber, forever unilabber”

A Valeria auguriamo ogni bene di questo mondo a lei e ai genitori che la hanno seguita con amore . Ad Maiora