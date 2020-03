Positano. Auguri al sindaco Michele De Lucia, in attesa dell’erede

Positano, Costiera Amalfitana. Un augurio speciale a Michele De Lucia, che festeggia oggi il compleanno, l’ultimo da sindaco in carica, stabilendo un record: dieci anni di amministrazione, durante i quali ha ottenuto tanti risultati per il Paese, tra cui il Lido Positano, la Villa Romana, e molti altri. Adesso il sindaco non potrà ricandidarsi, a causa della legge che glielo impedisce, altrimenti, per come stanno le cose, avrebbe anche avuto la possibilità di riuscire a fare il terzo mandato.

Ora, da lui si aspettano tutti il nome del successore, ma ci troviamo davanti ad una situazione di stallo, per cui, probabilmente, se ne parlerà dopo Pasqua, dunque a pochi giorni dal voto. Si tratta di un caso senza precedenti, dovuto proprio dal fatto che la lista di De Lucia è riuscita ad egemonizzare la vita politica per ben dieci anni.

Tanti auguri sindaco!