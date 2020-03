Positano e Atrani sabato incontro per crisi turismo martedì dei sindaci della Costiera a Praiano

Positano e Atrani sabato incontro per crisi turismo martedì dei sindaci della Costiera amalfitana a Praiano.

IL Presidente della Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi, Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano, ha convocato un confronto con tutti i rappresentanti di albergatori e attività turistiche per martedì 10 marzo alle 10:00 presso l’Hotel Margheritadi Praiano con Andrea Ferraioli del distretto turistico Costa d’Amalfi. Una richiesta che fu fatta già da tempo dal sindaco di Ravello Salvatore Di Martino. Una reazione questa della Divina anticipata da Positanonews con la richiesta di Ornella Amitrano della pro loco di pensare alla destagionalizzazione per superare le mancanze di questo periodo