Positano applaude l’Italia: flash mob in onore di medici e infermieri. Oggi si canta “Azzurro”

Costiera amalfitana. Il flash mob dell’applauso all’Italia giunge anche a Positano. Gli abitanti della città verticale partecipano al tributo di tutta la nazione in onore di medici, infermieri e chiunque stia contribuendo a

Già ieri pomeriggio i positanesi hanno preso parte al flash mob delle 18, cantando l’inno d’Italia dalle finestre e dai balconi. Oggi, sempre alle ore 18, l’appuntamento è di nuovo in musica. Oggi, in base alle voci che circolano, sarà la canzone “Azzurro” a tenere compagnia ai malati in quarantena, ma ognuno lasci spazio alla propria immaginazione interpretando come meglio crede il concetto di speranza con la musica.

“Positano darà la luce al mondo”, titolava un giornale di inizio secolo scorso. In questi giorni, la città nella perla della Divina Costiera, sarà indubbiamente una luce di speranza.