Positano, ancora problemi legati alle fognature: strade completamente allagate – VIDEO

Ancora una volta problemi legati alle fognature a Positano. Abbiamo più volte illustrato questa problematica che, nella perla della Divina, è ancora viva. Nella fattispecie, si tratta di problemi legati alle cosiddette fogne bianche, o fogne pluviali, cioè quelle adibite alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle strade, e alle volte dotate dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia.

Come sappiamo, nelle fogne bianche di nuova costruzione può essere richiesto dall’autorità competente che le acque di prima pioggia debbano essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad una trattamento di grigliatura e dissabbiatura. In casi particolari quali acque di dilavamento di piazzali, strade, parcheggi, ecc., può essere richiesto anche un trattamento di disoleazione.

In una città come quella di Positano non dovrebbe essere complesso risolvere il problema, ma purtroppo è tanto tempo che ci troviamo a parlare di vere e proprie cascate che si generano tra i vicoletti di Positano: in particolare a via Mangialupini si è raggiunti un livello preoccupante.

Non si tratta di opere monumentali, e soprattutto si potrebbe approfittare dei lavori già in auge per condotte del gas e fibra ottica: i costi non dovrebbero essere così alti.