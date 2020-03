Positano – Amalfi, annullato il funerale di Leo Rianna. Sua figlia Roberta: “Sembra un film”

Costiera amalfitana, Amalfi. I funerali del caro Leo Rianna, scomparso lo scorso 7 marzo, erano previsti per questa mattina del 9 marzo, ma non si terranno. Questa la presa d’atto del decreto governativo limita in tutta Italia le cerimonie religiose, comprese le esequie, fino al 3 aprile, a causa dei numerosi contagi da coronavirus. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli, come Roberta Rianna, figlia di Leo.

Roberta comunica con un post sui social l’annullamento del funerale del suo amato padre. Questo il messaggio:

Non è un film, ma sembra tale. Il funerale di papà è stato annullato. Lo impone la nuova legge e noi non possiamo che accettarlo. Chi vorrà lanciargli un bacio o un fiore da lontano potrà farlo questa mattina, sempre alle 10, all’esterno della Cappella Sant’Anna di Amalfi o ai piedi del Duomo, dove sarà parcheggiato il carro funebre.

Il nostro pensiero va a Roberta e tutta la famiglia Rianna ed in un momento talmente complicato esprimiamo la nostra vicinanza affinché sia per sempre vivo il ricordo di un uomo splendido come Leo, anche senza funerale.