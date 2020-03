Positano ama gli animali. Oggi “Chip Day”

Positano, Costiera Amalfitana. Oggi Mercoledì 4 marzo 2020, è il “Chip Day”, la giornata per l’applicazione gratuita del microchip. L’evento si terrà dalle 1o.oo alle 12.30 presso la Piazza dei Racconti. Necessari per l’iscrizione all’anagrafe canina documento di identità e codice fiscale. Positano dimostra il suo amore per i cani e gli animali. Una bella iniziativa dell’amministrazione De Lucia