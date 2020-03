Positano. In questi momenti in cui ognuno è costretto a stare nelle proprie abitazioni si sente sempre più forte il bisogno di essere uniti anche se lontani. Ed alle 18.00 di oggi i positanesi sono usciti sui loro terrazzi, si sono affacciati alle finestre per dare vita ad un concerto che ha coinvolto ogni frazione della città verticale. Ed ogni frazione ha diffuso una musica diversa. Sono risuonate le note di “Azzurro” e poi anche quelle commoventi dell’inno dedicato alla Madonna di Positano. Un coro unanime, un appuntamento che ha riempito il silenzio di questi giorni con la musica ed ha dimostrato la grande forza dei positanesi, ovvero la loro unione, la loro capacità di essere comunità anche e soprattutto nei momenti difficili. Una musica che dà forza, che parla di vita e che fa sentire meno sole le persone in un periodo così particolare.