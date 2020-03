Positano in allarme: arrivata famiglia da Londra. Carabinieri allertati

Una famiglia proveniente da Londra sarebbe giunta a Positano. La notizia ha cominciato presto a circolare per il paese e ha destato preoccupazione tra le persone. I Carabinieri, insieme agli agenti della Polizia Municipale, sarebbero già stati allertati e starebbero provvedendo ad attivarsi con la prassi prevista.

La cosa abbastanza assurda che siamo riusciti a sapere è che la famiglia in questione sarebbe giunta a Positano addirittura in auto. Anzi, pare persino che abbiano lasciato l’auto in una località vicina, per poi giungere a Positano a piedi…

Ricordiamo che dallo scorso 22 marzo, chiunque decide di fare ingresso sul territorio del Comune di Positano o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, per rientrare nel territorio comunale, è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ed è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Questo, ovviamente, in caso di assenza di sintomi legati al Covid-19. In presenza di essi, la persona è obbligata a segnalare la situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Ricordiamo che non sono stati registrati casi di Coronavirus a Positano e allarmarsi inutilmente è da stupidi. La prevenzione, invece, è l’arma migliore.