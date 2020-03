Positano. Alimentari che scarseggiano, disinfestazione con l’elicottero, casi di coronavirus, notizie sul contagio. ATTENTI ALLE FAKE NEWS

Positano, Costiera amalfitana . Alimentari che scarseggiano, disinfestazione con l’elicottero, casi di coronavirus, notizie sul contagio. ATTENTI ALLE FAKE NEWS . Come stiamo sempre dicendo RIFERITEVI SEMPRE A FONTI UFFICIALI ( Ministero della Salute, Comune) . Questa mattina abbiamo fatto un’intervista in diretta al sindaco Michele De Lucia mentre preparava il COC. E’ stato chiarissimo. Problemi alimentari non ci sono ( abbiamo anche intervistato vari negozianti che ci hanno assicurato che non ci sono problemi ) , NON C’E’ NESSUNA DISINFESTAZIONE, non ci sono casi, notizie e consigli sul contagio prendeteli dal medico curante.

Seganalate a Positanonews ogni cosa, come in costa d’ Amalfi e Sorrento, stiamo controllando tutto. Ricordiamo che Positanonews è l’UNICO giornale di Positano. Per essere tale bisogna avere una testata giornalistica registrata. La nostra lo è con numero 6 /2006 del Tribunale di Salerno . Ed avere un direttore responsabile, che è l’avvocato Michele Cinque regolarmente iscritto all’albo dei pubblicisti della Campania.

Anche questo è un discrimine dalle fake news. In primis bisogna verificare se chi da le notizie sia in regola con la legge. Ma ancora di più, perchè pure le testate giornalistiche registrate sbagliano, affidarvi solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali delle istituzioni e dei medici.

Avvocato Michele Cinque

direttore@positanonews.it

3381830438