Positano. Alessandro Cecchi Paone a Positanonews “Stiamo a casa e passerà presto, il coronavirus non sia sindrome di paura e terrore, Forza e Coraggio”

Positano, Costiera amalfitana . “Stiamo a casa e passerà presto, il coronavirus non sia sindrome di paura e terrore” . E’ in questo momento il nostro concittadino più illustre sui media, ama la Costa d’ Amalfi e Positano dove ha preso casa e trascorre serenamente l’estate, il direttore Michele Cinque lo contatta e non si sottrae “Sono molto preoccupato, state lì evitate città e grandi centri . State a casa a Positano, seguite le indicazioni del Ministero e dei medici e andrà tutto bene ” Molti sono preoccupati e vanno nel panico, sopratutto per i tanti positivi ” essere positivi non vuol dire essere malati – ha detto Cecchi Paone – . Questo non vale solo per questa malattia, ma per tutte le malattie infettive. Ricordo che ai tempi dell’AIDS, una cosa era essere sieropositive e una cosa è essere malati di AIDS. Arriveremo anche con il Coronavirus a questo, sono convinto che si debba stare tutti a casa, ma non con una sindrome di paura e terrore”. Quando finirà ? “Potrà finire presto , anche a maggio, ma dipende da come si reagirà ai suggerimenti medici e alle ordinanze per il contenimento del Covid19. Preferisco che tutti ci convinciamo stare a casa perché conviene per la salvezza dei nostri cari e perchè prima finisce e prima il nostro Paese uscirà da una crisi che sarà disastrosa. Se noi arriviamo sani a questo vaccino possiamo stare tranquilli per tutta la vita. Stiamo a casa, non incombe la morte nera, ma conviene da tutti i punti di vista. Forza e Coraggio”. Grazie Alessandro