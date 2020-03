Positano, Costiera Amalfitana. I nostri lettori ci segnalano fuochi notturni accesi in località Canneto. Non sappiamo se siano controllati o meno, ma ancora una volta vogliamo rinnovare per tutti l’invito ad effettuare gli accorgimenti necessari al fine di evitare l’innesco di incendi e nel rispettare la natura evitando di lasciare i segni del proprio passaggio.