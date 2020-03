Positano. Il 9 marzo interruzione dell’energia elettrica fino alle 16:30

Costiera amalfitana. Lunedì 9 marzo è prevista l’interruzione dell’energia elettrica a Positano, dalle ore 9:30 alle 16:30 a causa dei lavori di manutenzione previsti per gli impianti in località Via Marconi, Chiesa Nuova, Via Corallo, Via Corvo. Di seguito la mappa della zona interessata nel dettaglio: