Sorrento. E’ stata inaugurata ieri, 7 marzo a Villa Fiorentino, la mostra di Vincenzo Stinga, il pittore di origini sorrentine ma romano di adozione. La sua è una mostra antologica che ripercorre i cinquant’anni di carriera artistica lì da dove era partito per la sua esperienza professionale e umana, con l’obiettivo di fermare nel tempo emozioni, sensazioni e stati d’animo. Espone qui un percorso rappresentativo della sua arte, dopo aver esposto in diverse città italiane e straniere e raccolto numerosi apprezzamenti.

Una valente realtà artistica di Sorrento che, nel solco di una proposta antologica presente ad inizio stagione a Villa Fiorentino, festeggia i suoi 50 anni di attività’.

I ragazzi di Positano

Da rimarcare che il titolo della mostra è un omaggio a Matisse che ispirò profondamente Vincenzo Stinga allorchè quest’ultimo ebbe la possibilità di visitare la sua casa in Provenza chiamata “GIOIA DI VIVERE” come la casa dello stesso Vincenzo in Via Capodimonte e come il titolo della mostra”.

Sorrento da Capodimonte

Ricordiamo che la mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 , sabato e domenica fino alle 20.

Foto e video: Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews.