Pimonte. Richiesto un tampone per covid-19

Sulla pagina Facebook il Comune ha portato a conoscenza della popolazione quanto segue:

Concittadini,

nel ringraziare per la fattiva collaborazione fino ad oggi mostrata, vi comunichiamo che abbiamo ordinato, in via del tutto precauzionale, a nove nostri concittadini, appartenenti a tre distinti nuclei familiari, di restare in quarantena presso le proprie abitazioni.

Uno solo di essi, per motivi prettamente precauzionali, sarà sottoposta al tampone per COVD-19.

Sarà nostra premura informarvi sul risultato dell’esame.

Vi invitiamo a restare calmi, a casa ed a rispettare pedissequamente le ordinanze sindacali.

Andrà tutto bene!