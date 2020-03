Pietrame sulla SS163 “Amalfitana” dopo Cetara, in direzione Capo d’Orso

Cetara, Costiera amalfitana. Proprio ieri è stata diramata l’allerta meteo di colore giallo dalla protezione civile in Campania che, oltre ad aver previsto forti precipitazioni, ha anche preannunciato la possibilità di un rischio idrogeologico.

Questa mattina un grosso spavento per i cetaresi, ma per ora si tratta solo di pietrame rovinato in strada. Nessuna ripercussione sulla circolazione per la quale sono intervenute celermente le forze dell’ordine. La situazione è sotto controllo ed è monitorata grazie a Vigili urbani e carabinieri.

Vista l’entità davvero ridotta dei cedimenti, fortunatamente non si registra alcun danno a persone o cose.

Foto di repertorio non correlata alla notizia.