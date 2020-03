Piedi freddi: cosa fare? Cause e rimedi

Le cause dei piedi freddi

Si dice che i piedi freddi siano una prerogativa tutta al femminile, ma in realtà questa condizione è molto comune ed è dovuta a motivazioni di varia natura.

Sicuramente alla base vi è un problema legato al sistema circolatorio, per cui gli arti inferiori – e in particolare le estremità come mani e piedi – possono risultare poco riscaldati.

Se il motivo è la cattiva circolazione, i piedi sono freddi indipendentemente dalla stagione. Cambia solo la percezione, che fa sì che questa condizione sia più fastidiosa in inverno e più gradevole in estate.

D’inverno poi possono manifestarsi problematiche ben più serie e dolorose dovute alla vasocostrizione, cioè la riduzione dell’afflusso di sangue verso la periferia del corpo per contenere la dispersione di calore. Spesso compaiono i cosiddetti geloni, zone ispessite e raffreddate, dolorose al tatto.

Alcune patologie più serie, come il diabete o la carenza di ferro, hanno tra i loro sintomi le estremità poco irrorate: i piedi si presentano freddi, di colore violaceo, spesso dolenti al tatto.

Come possiamo intervenire con la naturopatia per lenire questo disturbo?