Piano di Sorrento. Un lettore ci scrive “Grazie per la chiarezza e divulgazione”

Lettera a Positanonews sull’informazione ai tempi del Coronavirus Covid-19

Egregio direttore,

Le nostre preghiere a chi ci lascia per questo maledetto virus, anche se sarebbe opportuno saperlo , in modo che chi ha avuto contatti di recente possa richiedere le misure preventive necessarie, anzi Le dirò di più, sarebbe opportuno, secondo me, a carattere preventivo conoscere anche chi in questi giorni è risultato positivo in modo che ognuno di noi possa cautelarsi. La privacy è sicuramente un nostro diritto, ma penso che sia anche nostro dovere, in casi come questo, salvaguardare la salute di tutti noi cittadini.

La ringrazio della Sua chiarezza e divulgazione, continui così per tutti noi.