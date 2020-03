Piano di Sorrento. Il toccante messaggio dell’Arciconfraternita Morte e Orazione: “Corri Ragazzo, Corri”

Riportiamo il bel messaggio dell’Arciconfraternita “Morte e Orazione” di Piano di Sorrento in questo momento di prova e difficoltà.

«Corri Ragazzo, Corri.

Appena lunedì avevamo pensato alla chiusura dei nostri luoghi dell’anima, i locali di via Carlo Amalfi, predisponendo e ripensando agli impegni quaresimali in maniera nuova, che da mercoledì 11 Marzo la battaglia al coronavirus ci impone un ulteriore punto di partenza.

La sensazione di questi giorni è proprio questa: un continuo ripartire con nuove regole; un continuo cercare di resistere! Siamo passati dalla presa di coscienza dei rapporti “sociali” a distanza di un metro, all’autocertificazione per uscire di casa; dalla parziale chiusura delle attività, alla soluzione #iorestoacasa (fascinoso modo di dire cose antiche in modo nuovo). In poche parole abbiamo, in meno di tre giorni, sconvolto la nostra vita.

Nel nostro piccolo-grande mondo processionale, in una settimana esatta siamo passati dal sospendere le prove del coro dei piccoli del Calvario (ma non vi preoccupate, avevamo detto, il 15 Marzo riprendiamo con la riapertura delle scuole), alla Via Crucis “a debita” distanza (le prove del Miserere che erano seguite le avevamo dedicate alla ricerca del malato R0 del Miserere stesso, piuttosto che al canto).

Non bastando tutto questo, abbiamo dovuto sospendere tutte le funzioni religiose (anche la morte non poteva sostare, nel suo viaggio verso l’eternità, nella nostra Basilica: si partiva direttamente dalla casa del “caro” estinto). In breve: una corsa! Questa mi è sembrata di intraprendere con il virus Covid-19.

E pensare che di Corona-virus immaginavo di poter conoscere tutti e solo i sintomi di un virus per la Corona di Spine. Quella che sembrava, prima una tranquilla passeggiata, poi una camminata un poco più sostenuta, si è trasformata in una vera e propria corsa: tutto fa pensare che si stia alzando il ritmo.

Ebbene vuoi correre, e corriamo. Tu fai un passo in avanti, noi ne dobbiamo fare due. Tu inizi ad andare sempre più veloce, allora noi dobbiamo essere più veloci ancora: dobbiamo superarti. Così vivo questo periodo: una continua lotta di astuzia e di nervi per inventarci qualcosa che preveda le tue mosse e trovi una soluzione ai guai che stai facendo al nostro “piccolo” mondo fatto di croci, lampioni e simboli della Passione.

Non ci fai distribuire i biglietti della Processione il 22 Marzo: noi li assegniamo ai Confratelli e ai Partecipanti virtualmente. Ti credi che i biglietti stampati li buttiamo. Credi che siano carta da cestinare: a costo di consegnarli personalmente ad ogni singolo partecipante quanto sarai distrutto, li scriverò tutti, segnando Nome, Cognome, numero della Veste, taglia cappuccio, simbolo e ruolo in processione. Diventeranno merce rara e preziosa: saranno custoditi per sempre, come il collezionista custodisce gelosamente il pezzo più importante della sua raccolta.

Ti credevi che non istallavamo il telo (la gigantografia avremmo detto in congrega), sulla parete della Casa di Riposo. Dalle prime ore del pomeriggio di mercoledì, tutti quelli che sarebbero passati, grazie a Francesco Graffiti, Il Maestro Gianni, Massimo Roger e Luigi l’ingegnere, potevano vedere che nonostante tutto stavamo andando avanti, correndo più di te. MA NON TI E’ BASTATO!

Tu sei forte, fortissimo: ti sei impegnato. Hai “ar-restato” per Decreto tutti a casa! E allora noi pubblichiamo il video della messa in opera!

Immaginando la Settimana Santa 2020, pensavamo di porre tutta la nostra attenzione alla statua simbolo del Nostro Sodalizio: l’Ecce Homo. Doveva essere l’anno della Sua discesa dalla “nicchia”, la sistemazione sulla nuova base settecentesca, l’idea di restauro e, chissà, la realizzazione di un sogno. Ma adesso non c’è tempo da perdere a disperarsi per quello che non sarà, noi dobbiamo pensare a quello che potrà esserci!

Non c’è tempo perché sicuramente tu stai pensando a qualcosa per batterci. Il tuo obbiettivo è arrivare primo il 10 Aprile: primo al traguardo!

Corri ragazzo, corri!

In questi giorni di silenzio e contemplazione, sono stato rapito dal volto di struggente e drammatica bellezza di questa meravigliosa statua. La forza che grida ogni sua ferita ha tirato fuori dal cassetto dei miei ricordi il titolo-invocazione, “Corri ragazzo, Corri!”, del romanzo dello scrittore israeliano Uri Orlev, ispirato alla vera storia di Yoram Fridman.

Srulik, il piccolo eroe ebreo,protagonista del romanzo, per scappare dalla persecuzione nazista, solo, si imbatte in tutta una serie di vicende umanissime e tremende.

Doveva essere un anno Speciale per il Nostro Ecce Homo, alla fine così sarà: un anno specialissimo!

Nel silenzio della Basilica, proprio quel volto sembra gridarci le stesse parole che il papà di Srulik gridò al figlio quando, pur ritrovato in maniera miracolosa, per salvarlo gli ordina di correre e non fermarsi mai:

“Srulik, non c’è tempo. Voglio che ascolti bene e ricordi tutto quello che ti dirò. Devi sopravvivere, è un ordine! Corri, ragazzo corri!”

E allora, Corriamo ragazzi, Corriamo».