Piano di Sorrento. Terzo caso di coronavirus . Iaccarino “Dobbiamo rimanere a casa, sono d’accordo con De Luca”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Purtroppo pochi minuti fa, verso le undici di sera, il sindaco Vincenzo Iaccarino comunica il terzo caso di Coronavirus Covid -19 nella cittadina della Penisola Sorrentina

ABBIAMO UN TERZO CASO POSITIVO AL COVID19 NELLA NOSTRA COMUNITÀ

È già in Osservazione Sanitaria Obbligatoria domiciliare da giorni seguito dal Dipartimento di Prevenzione della nostra Azienda Sanitaria e dal Comando della nostra Polizia Municipale. Ci sentiamo tutti i giorni ed è in condizioni stazionarie.

Assolutamente non dobbiamo mollare

Condivido in pieno l’azione del nostro Governatore Vincenzo de Luca

Dobbiamo rispettare le sua ordinanza e rimanere in casa. Le prossime settimane saranno fondamentali per il contenimento della diffusione del virus

Conto sul vostro senso civico e di responsabilità

Avremo tempo poi per correre e passeggiare con i nostri figli e nipoti

ORA DOBBIAMO RIMANERE IN CASA ED USCIRE SOLO PER NECESSITÀ

Vi voglio bene vostro sindaco

Vincenzo Iaccarino

[3278100]

[3278101]