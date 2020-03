Piano di Sorrento, Penisola sorrentina. Tutti a fare compere per prepararsi a questi giorni in cui tutti i cittadini italiani sono in un massimo stato di allerta e dovranno evitare di abbandonare le proprie abitazioni se non per gravi motivi o per lavoro, per ridurre al massimo il contagio da coronavirus. Questa è solo una delle disposizioni del nuovo decreto #iorestoacasa che, incomprensibilmente, ha suscitato in tutti gli italiani del panico incontrollato. Durante la notte, in ogni parte d’Italia, gli abitanti si sono recati al supermercato aperto h24 per fare compere e racimolare provviste per questi giorni di “quarantena preventiva”.

Dal supermercato Tre Esse il messaggio del direttore Luigi Mastellone è davvero rassicurante: “Non c’è pericolo di esaurimento scorte, siamo tranquilli e ben organizzati al supermercato TreEsse e Pollio.”

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, a tal proposito, ha rassicurato che non è necessaria nessuna corsa all’acquisto dei generi alimentari poiché gli approvvigionamenti sono garantiti e i negozi non verranno chiusi.