Piano di Sorrento, da stasera messa su YouTube! La bella idea di Don Pasquale

Una bella idea che è diventata realtà. A Piano di Sorrento, grazie alla buona volontà di don Pasquale, sarà possibile seguire la messa in streaming, dal canale YouTube che vi proponiamo di seguito. Il tutto partirà da questa sera.

“Buongiorno a tutti!

Come saprete, da oggi iniziano le dirette per alcune celebrazioni. Vi chiediamo di iscrivervi al canale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCvIRxAno__xB-ZiMdP9IWjw al fine di consentire la trasmissione in diretta delle attività (servono almeno 1000 iscritti al canale per avviare le dirette). Grazie per la vostra partecipazione!”.

Insomma, via alle iscrizioni per poter continuare a seguire le messe, nonostante il divieto che vede coinvolte tutte le parrocchie italiane. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, la Conferenza episcopale italiana (Cei), ha sospeso ufficialmente la celebrazione delle Sante Messe in tutte le chiese d’Italia. Una misura restrittiva che segna una pagina dolorosa nella storia della Chiesa, oltretutto nel suo tempo liturgico più forte e significativo.