Piano di Sorrento, spesa a domicilio: La splendida iniziativa del forum giovani

Non tutti i nonni, o le persone impossibilitate ad uscire di casa per motivi di salute, hanno dei nipoti/figli giovani pronti ad aiutarli.

È proprio per questo motivo che noi del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, fin da ieri sera, abbiamo deciso di attivare un servizio di consegna a domicilio riservato a tutti i residente nel Comune di Piano di Sorrento che non possono uscire, così di limitare il contagio nelle fasce più deboli delle società.

Il progetto “Chiamate noi, voi restate a casa!” è rivolgo a tutti gli over 65, persone affette da patologie croniche e chiunque sia impossibilitato ad uscire a seguito delle misure imposte dal D.P.C.M. del 09/03/2020.

Chiunque ha bisogno dei nostri servizi può contattarci al numero 3385971928, spiegare di cosa ha necessità e noi ci attiveremo per consegnare i beni direttamente presso il loro domicilio (se avete “nu panar” è meglio così riduciamo ancora di più i contatti ravvicinati).

Per il momento raccoglieremo tutte le richieste e le evaderemo entro i seguenti orari del medesimo giorno in cui ci sono pervenute: ore 11.00 del mattino ed ore 18.00 del pomeriggio.

Chiunque volesse aiutarci può:

1) condividere e far condividere questo post a tutti i suoi amici!

2) contattarci tramite facebook (non usate il numero riportato sopra, lasciamolo disponibile per chi ha necessità) e candidarsi come rider -> colui che va a fare la spesa e la consegna.

3) #restareincasa

Per i giovani, e non solo!