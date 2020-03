Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ringrazia i suoi concittadini: “Insieme ce la faremo”

Il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha voluto ringraziare i carottesi per la collaborazione in questo momento di emergenza: “Vi voglio ringraziare tutti ad uno ad uno per il grande impegno che ci state mettendo per rispettare le ordinanze. Insieme ce la faremo. Sono orgoglioso dei miei concittadini. Non ci fermiamo, continuiamo così! Restate a case. Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri ed alla nostra Polizia Muncipale per i controlli. Vostro Sindaco, Vincenzo Iaccarino”.