Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino condivide con noi il messaggio del comandante Gennaro Arma

Riportiamo il messaggio del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino:

Ormai sono settimane che ci sentiamo spesso io ed il comandante Gennaro Arma, condividiamo la nostra esperienza personale nell’essere responsabili della sicurezza e della salute della propria nave, della propria città. L’attaccamento alla nostra terra ed alla nostra gente lo sento e lo avverto dalle sue parole e questo ci accomuna.

Lo ringrazio per lo scambio di idee che abbiamo avuto e continuiamo ad avere in questi giorni di emergenza in cui spesso chi è al comando è solo. Questo il suo messaggio in un momento in cui sui social c’è confusione, isteria, ansia dettata da uno stato nuovo psicologicamente forte di paura che ognuno di noi sta vivendo.

“Buonasera a tutti. Stiamo passando un momento non facile e mi rendo conto che adesso col passare del tempo possa manifestarsi un po’ di insofferenza. Bene, questo è del tutto normale, le restrizioni a cui siamo sottoposti hanno modificato le nostre abitudini quotidiane però è proprio questo il momento di perseverare e restare uniti continuando a seguire le indicazioni che ci vengono date dalle autorità. Solo con sacrificio e dedizione usciremo da questo momento difficile ne sono convinto avendolo vissuto in prima persona. Per cui restiamo a casa accettando fiduciosi quanto ci viene chiesto di fare.

Andrà tutto bene. Gennaro Arma”