Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ai cittadini: “Se siamo uniti e rispettiamo le regole ce la faremo”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino in questo momento di emergenza e di prova.

“Cari Concittadini sono e saranno giorni duri e difficili. Stiamo lavorando tutti H 24 per garantire il rispetto delle ordinanze per contenere contagio e diffusione del virus con controlli continui in tutto il territorio ed aiutando chi è in difficoltà.

Ormai è pandemia. Ognuno in questo momento può e deve fare la sua parte è un DOVERE! RESTATE A CASA. Uscite solo se necessario munendovi di autocertificazione anche all’interno dello stesso comune e solo per le seguenti motivazioni:

1) Per lavoro

2) Per andare in farmacia o approvvigionarsi di beni di prima necessità (in questo caso UNA PERSONA PER FAMIGLIA NON AFFOLLATE I SUPERMERCATI)

3) Per motivi familiari seri

RESTATE A CASA

In caso di febbre e tosse anche lieve chiamate telefonicamente il vostro medico curante e RESTATE A CASA

SONO CON VOI LAVORO PER VOI

Per qualsiasi informazione o consiglio chiamate la POLIZIA MUNICIPALE 0815341486

La PROTEZIONE CIVILE 0815341485 H 24

Se necessario contattatemi direttamente su mio profilo fb scrivetemi risponderò a tutti

Se siamo uniti e rispettiamo le regole ce la faremo DIPENDE SOLO DA NOI

RESTATE A CASA

VI STO VICINO VOSTRO SINDACO VINCENZO IACCARINO”