Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino aggiorna la cittadinanza: “Da stamattina 5 autodenunce da persone giunte in città”

Pubblichiamo l’aggiornamento alla cittadinanza di Piano di Sorrento da parte del sindaco Vincenzo Iaccarino.

«Da stamattina abbiamo registrato 5 autodenunce da parte di persone che sono giunte a Piano di Sorrento e si sono rivolte al Comando di Polizia Municipale (0815321486) e alla Protezione Civile (0815321485) che hanno provveduto ad allertare, come previsto dal protocollo, le autorità sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na3 Sud al fine di porre in “quarantena” gli interessati ed i loro familiari.

Abbiamo anche registrato segnalazione da parte di cittadini cui è garantita la privacy su arrivi di altre persone per cui si è dato seguito alle previste procedure contattando gli interessati tramite la polizia municipale e il comando stazione dei Carabinieri. Si tratta di comportamenti che aiutano le Autorità a contenere la possibile espansione del contagio.

Ricordo che eventuali omissioni comportano la denuncia penale degli interessati.

Vi invito a osservare questi comportamenti che ci aiutano a far rispettare le ordinanze emanate e vigenti a livello nazionale, regionale e locale. GRAZIE della collaborazione

Insieme ce la faremo.

TELEFONATE ED AUTODENUNCIATEVI NON ASPETTATE CHE LO FACCIANO GLI ALTRI AL POSTO VOSTRO

0815321486 0815321485 H24

Voglio ringraziare tutte le Forze dell’Ordine in campo, in particolar modo il com. Russo della stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, il com. Galano della nostra Polizia Municipale ed il caponucleo della nostra Protezione Civile Luigi Parlato».