Piano di Sorrento. Il sindaco si sottopone al tampone del coronavirus: arriva l’esito negativo.

“Cari Concittadini,

sento il dovere di informarvi che mi sono sottoposto insieme ad altri sanitari su disposizione della direzione sanitaria all’esame del tampone per covid19 in seguito ad un caso positivo riguardante un infermiera del mio reparto

In questo momento di emergenza oltre a essere sindaco e a occuparmi dell’amministrazione del nostro paese, svolgo il mio lavoro di medico all’Ospedale di Sorrento dove insieme a tanti colleghi, infermieri ausiliari stiamo vivendo il volto sanitario e umano di questa grave situazione in un contesto assolutamente non semplice.

Da poco ho ricevuto L’ESITO NEGATIVO dell’esame.

Mi sono sentito in dovere di darvene informazione anche per le tante testimonianze di affetto che ricevo in pubblico e in privato insieme alle preoccupazioni per la situazione che quotidianamente vivo.

Dobbiamo mantenere sempre altissimo il livello di guardia e la nostra salute dipende anche dai nostri comportamenti che devono essere sempre improntati al rigoroso rispetto delle regole stabilite dalla legge per contenere il contagio che resta la principale, se non l’unica vera forma di lotta al covid-19.

Restate a casa e seguite le norme di comportamento ed igienico sanitarie stabilite

Andiamo avanti su questa strada consapevoli che il senso di comunità rappresenta un’arma decisiva per affrontare e per superare questa prova così drammatica e che nessuno prevedeva di dover vivere. Stiamo imparando tutti a confrontarci con questo nemico tanto subdolo e aggressivo, sperimentiamo sul campo, quello sanitario e anche di governo dei nostri comuni e del paese intero, come muoverci per vincere questa battaglia e per ritrovarci uniti ad affrontare il dopo con la premura di dover aiutare soprattutto coloro che vivono le maggiori difficoltà legate al lavoro e al sostentamente familiare. Tutti insieme per il bene comune. Grazie per il vostro affetto e per la vostra collaborazione: andiamo avanti con coraggio e fede. Ce la faremo!

Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”