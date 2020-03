Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino di turno in ospedale “Siamo qui tutti in prima linea”

Piano di Sorrento. Il primo cittadino dottor cardiologo Vincenzo Iaccarino di turno all’ospedale posta un messaggio su Facebook

CARI CONCITTADINI ANCHE SE MI RIVOLGO A TUTTI GLI ABITANTI DELLA NOSTRA BELLISSIMA TERRA.

SONO DI TURNO IN OSPEDALE QUI SIAMO TUTTI IN PRIMA LINEA PRONTI PER QUALSIASI EMERGENZA E CI STIAMO ATTREZZANDO PER QUALSIASI SCENARIO

IL LAVORO È TANTO.

LE FORZE DELL’ORDINE SONO IN STRADA A FARE CONTROLLI AFFINCHE VENGANO RISPETTATE LE RESTRIZIONI DELLE ORDINANZE GOVERNATIVE NAZIONALI E REGIONALI .

MA LA PARTE PIÙ IMPORTANTE ORA IN QUESTA EMERGENZA SOCIALE E SANITARIA SPETTA A VOI AL VOSTRO SACRIFICIO AL VOSTRO SENSO DI RESPONSABILITÀ AL VOLER PROTEGGERE LA VOSTRA FAMIGLIA ED I VOSTRI CARI E NON LO DOVETE FARE SOLO PERCHÉ C’ È UN ORDINANZA MA PERCHE AVETE UNA COSCIENZA.

DOVETE RIMANERE A CASA DENTRO CASA ED USCIRE SOLO IN CASO DI NECESSITÀ

SPESA FARMACIA( 1 PERSONA PER FAMIGLIA ) LAVORO O PROBLEMA FAMILIARE URGENTE SOLO COSI EVITEREMO IL CONTAGIO E LA DIFFUSIONE DEL VIRUS.

LO STATE FACENDO E SONO SICURO CONTINUERETE A FARLO ANCORA CON PIU ATTENZIONE

QUANDO TUTTO SARÀ FINITO SOLO ALLORA POTREMO BALLARE CANTARE CORRERE ED IO SARÒ IN MEZZO A VOI.

RESTIAMO A CASA RISCOPRIAMO LA GIOIA DI STARE IN PO DI PIU CON I NOSTRI CARI PARLIAMO UN PO DI PIU CON LORO RISCOPRIAMO IL VALORE DI STARE IN FAMIGLIA

SONO SICURO CHE INSIEME CE LA FAREMO

MA ORA È IL MOMENTO DELLA VERITA DOVE OGNUNO DI NOI DEVE FARE LA SUA PARTE.

È L’ORA DELLA VERITÀ

VI VOGLIO BENE VOSTRO SINDACO

VINCENZO IACCARINO