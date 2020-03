Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino in strada per i controlli: “Massima vigilanza, rispettate le regole”

Altro giorno che passa e controlli sempre più serrati in Penisola Sorrentina. A Piano di Sorrento, il sindaco Vincenzo Iaccarino è sceso in piazza in prima persona per affiancare i Carabinieri e la Polizia Locale. Abbiamo incrociato il primo cittadino durante la sua “ronda”, utile a spronare la gente a seguire le regole in questo momento così particolare della nostra storia.

“Massima allerta, massima vigilanza – ha detto Iaccarino – Questi quindici giorni sono fondamentali, dobbiamo rispettare le regole, uscire il meno possibile: soltanto per andare in Farmacia o per fare la spesa. I carottesi stanno facendo il loro dovere, noi continuiamo a vigilare. Momenti importanti: bisogna essere uniti, uniti ce la faremo, ma dobbiamo rispettare le regole. Un po’ tutta la Penisola sta rispondendo in maniera positiva. La situazione non sappiamo per quanto possa durare, ma dobbiamo comportarci in maniera corretta, rispettando le regole”.

Per qualsiasi informazione o consiglio chiamate la POLIZIA MUNICIPALE 0815341486 o la PROTEZIONE CIVILE 0815341485 H 24.