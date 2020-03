Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino a Positanonews: “Autocontrolliamoci”, intanto si aspettano con fiducia i risultati

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Positanonews sente quotidianamente il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino in questa situazione di emergenza, nella sua doppia veste, non soltanto in quanto primo cittadino, ma anche in quanto medico sul fronte. Ricordiamo, infatti, che Iaccarino, essendo medico, presta servizio presso l’Ospedale di Sorrento, quindi la situazione lo vede impegnato in doppio ruolo.

In prima persona invita i cittadini a restare in casa quanto più possibile, per evitare quanto più possibile contagi. Inoltre, invita tutti ad “autocontrollarsi”.

“I carottesi stanno rispettando le norme. Per quanto riguarda, invece, la persona deceduta, attendiamo ancora il risultato dei tamponi, ma aspettiamo con fiducia, essendo le altre due persone risultate negative. Teniamo comunque sempre alta la guardia e, soprattutto, autocontolliamoci” ha detto il sindaco.