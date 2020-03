Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino “Oggi vivremo la Solennità dell’Annunziata, ci uniremo in preghiera col Papa”. Don Pasquale ogni sera consola da San Michele

Piano di Sorrento si raccoglie in preghiera in un giorno di festa tradizionale in maniera quasi surreale, a causa delle restrizioni per il Coronavirus Covid-19, ma non manca la speranza

Il saluto mattutino del sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino che parla ai cittadini

Ci accingiamo a vivere la Solennità dell’Annunziata, nostra titolare, nelle forme e nei modi che ci sono consentiti.

Non potremo incontrarci in Congrega, non potremo condividere il “tortano” croccante che da tradizione prepariamo per la Celebrazione conclusiva del Triduo, tuttavia potremo comunque pregare “insieme” e invocare la nostra Madre celeste affinchè ci sostenga e ci protegga in questo difficile momento.

Alle ore 12.00 ci uniremo a Papa Francesco nel recitare il Padre Nostro, alle 19.30 vivremo la Liturgia della Parola, con il nostro Parroco Don Pasquale Irolla, in collegamento con le case dei nostri amministratori e cerimonieri e alle 21.00 con la Decade di Rosario ci diremo buonanotte e ci augureremo un riposo sereno.

Preghiamo insieme, anche se a distanza e… andrà tutto bene!

Tutto un paese in preghiera alle 21 con don Pasquale, in genere dalla Chiesa di San Michele, che con la preghiera serale consola i carottesi in diretta con un bellissimo video