Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino: “Non aspettiamo che arrivi il virus per rispettare le regole”

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino è a stretto contatto con l’emergenza coronavirus, considerato il suo ruolo presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. Iaccarino, tramite post sui social network, ricorda a tutta la cittadinanza di non procurare allarmismo inutile e che, limitatamente nel rispetto della privacy dei cittadini, verrà comunicato qualora dovessero esserci esiti positivi dai tamponi effettuati per il covid-19. Ecco il post integrale: Cari concittadini tanti di voi mi stanno contattando per sapere se è vero del tampone in quella strada, del risultato se positivo o negativo, ed ora se ci sono casi di positività al covid-19.

Siamo in piena emergenza coronavirus. Dovete rimanere a casa.

Si faranno tanti tamponi ci saranno anche dei casi covid-19 positivi (aspettiamo ufficialità dal Dipartimento di Prevenzione dell’ Asl per il paziente seguito al distretto di Sant’ Agnello) Ma noi dobbiamo limitare il contagio e la diffusione del virus. Non serve panico ma rispettare le ordinanze cosi da poter tutelare la propria famiglia.

RESTATE A CASA E USCITE SOLO PER NECESSITÀ

DIMOSTRIAMOCI RESPONSABILI

NOI NON NASCONDIAMO NIENTE MA DIAMO SOLO NOTIZIE UFFICIALI TUTELANDO LA PRIVACY DEI CITTADINI

Ma possibile che per farvi capire che siamo in piena emergenza e per farvi rispettare le ordinanze ed evitare il contagio e la diffusione del virus dobbiamo aspettare che ci siano pazienti covid-19 positivi e comunicarvelo?

RESTATE A CASA SIAMO IN PIENA EMERGENZA!