Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino: “Nessun caso in penisola sorrentina. Zona arancione? Spetta alla Regione”

In questo momento di grande apprensione, abbiamo voluto ascoltare il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, in merito alla situazione che sta vivendo il comune e in generale la Penisola Sorrentina.

In queste ore è balzata fuori l’ipotesi penisola sorrentina “zona arancione” volontaria, ecco cosa ne pensa Iaccarino, il quale si è prestato in maniera molto cortese ad alcuni nostri quesiti.

“Voglio precisare che al momento non c’è alcun caso rilevato in Penisola Sorrentina, così come in Costiera Amalfitana – ha dichiarato Iaccarino – Sarà la Regione, eventualmente, a prendere dei provvedimenti e decidere se il territorio potrà essere dichiarato zona arancione volontaria.

Noi dobbiamo attenerci alle fonti ufficiali: stanno girando una marea di fake news, audio falsi e così via, tutti legati a possibili contagiati in Penisola Sorrentina; addirittura si parlava di un politico di Sant’Agnello. Tutte falsità. La situazione è seria, si sa, ma al momento non risulta nulla, cerchiamo di non creare allarmismi e panico”.

Ricordiamo che Vincenzo Iaccarino, oltre che primo cittadino di Piano di Sorrento, è anche un medico, un cardiologo. Questo è il momento di stare tutti uniti e di non creare allarmismi. Se qualcuno di voi fosse a conoscenza di alcune informazioni, preghiamo di comunicarcele soltanto se correlate da fonti ufficiali, istituzionali.